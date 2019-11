Liam Gallagher acusó a Noel y su equipo de tratar de cerrarle su cuenta de Twitter

Liam Gallagher nuevamente arremetió contra su hermano, Noel, después de que este último entregara las razones por las que Oasis nunca se volverá a reunir: los reiterativos tuiteos de Liam.

Según el menor de los hermanos, Noel y su equipo están "tratando de cerrar (su) Twitter". "No les gustan mis publicaciones. Están tratando de divirse para reinar. No sucederá", escribió Liam.

Los comentarios de Noel se produjeron en el contexto de una nueva entrevista con la revista The Big Issue, en la que afirmó que "cada tweet que (Liam) hace es un clavo en el ataúd" para la reunión de Oasis.

So news reaches me from a far that team NG are trying to get me shut down on twitter coz they don’t like my tweets did dums good luck you little fart c’mon you know LG x