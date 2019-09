Letra y Música: Ricardo Martínez y una selección de canciones 'sabaneras'

En una nueva entrega de "Letra y música", la columna musical de Ciudadano ADN, Ricardo Martínez presentó una selección de canciones que representan eso que llama "música sabanera".

Para que no queden dudas, se trata de la música que "es sinestésica, porque transmite una sensación con otro sentido", en este caso, a través de tonos de voz graves y ritmos lentos transportan de forma casi inequívoca a momentos de intimidad de pareja.

Semejante selección no podía partir con otra que el clásico "Je t’aime… moi non plus" de los franceses Serge Gainsbourg (que en palabras de Martínez, tenía "ese misterio del cantante feo") y Jane Birkin. Una canción que no pasó desapercibida en su tiempo porque "la gente se dio cuenta que esto era la reproducción musical del acto sexual" y que en su voz femenina fue inspiración de nombres como las chilenas Frecuencia Mod.

Luego siguió con "Aún vivo para el amor", de Joe Dassin, que según Martínez fue “la punta de lanza de los cantantes franceses”. También estuvo "Todo el tiempo del mundo" de Manolo Otero, una canción más recitada que cantada, "algo que inventó Charles Aznavour. Uno no escucha una nota musical aquí. Incluso se dice que Otero no tenía un gran registro vocal y por eso grababa así", comentó el columnista.

La columna continuó con la puramente orquestal "Love’s theme" de Barry White, que tiene el gran mérito de no necesitar de la voz para transmitir lo que tiene que transmitir. Luego, se revisaron clásicos como "You and I" de la sueca Madleen Kane, "De punta a punta" de José Luis Rodríguez, y "Patrick, amor mío", con la muy intensa voz de Isabel Patton.

Para terminar la revisión, llegó el turno de "Volveré" de Diego Verdaguer, un cover de una banda italiana setentera según consignó Martínez, y de "No sabes cuánto te quiero" del recientemente fallecido Camillo Sesto, una canción "menos conocida, pero heredera del estilo, que surgió a principios de los 80 cuando el estilo ya había pasado", según Martínez.

Y a partir de las sugerencias del público de Ciudadano ADN, aparecieron clásicos del cancionero latino que también califican de "sabaneras": como la muy noventera "Me haces tanto bien" de Amistades Peligrosas, o el clásico instantáneo de Marco Antonio Solís, "Dónde estará mi primavera", además de su versión a cargo de la chilena Myriam Hernández.

Todas estas canciones pueden ser escuchadas en el audio adjunto.