'Letra y música': Ricardo Martínez revisó la discografía esencial de Roxette

Un día después de enterarnos que su cantante Marie Fredriksson falleció a los 61 años de edad, Ricardo Martínez revisó los elementos, la influencia y los éxitos más importantes del dúo sueco Roxette.

Una carrera que incluyó cuatro números uno en el ranking Billboard y veinte top 40 en Inglaterra, además de influencias culturales como "un peinado que se replicó mucho en Chile".

Según Martínez, "los 80 en música terminan el 88-89", con hitos locales como el plebiscito e internacionales como la caída del Muro de Berlín. Aunque Roxette como banda aparece a fines de los 80, su rol es el de "marcar un punto de quiebre donde comienza la música de los años 90. Es una música que escuchaban más los hermanos chicos noventeros".

El experto en cultura pop definió a la música de Roxette como "muy festiva", catalogándola dentro del subgénero del power pop. "Que no alcanza a ser rock pero tiene muchas de sus cosas, como riffs de guitarras, baterías muy marcadas y juegos vocales precisos", y cuyas primeras muestras se ven en algunos temas de The Who o "Paperback writer" de The Beatles. "Ellos lo rescatan y lo convierten en una marca registrada en Suecia".

Un país que se volvió un referente en pop, con Roxette ubicada en el podio de honor junto a Abba en los 70, y posteriormente en los 90, con Ace of Base, además del trabajo internacional de productores como Max Martin. "No se formó una gran industria, pero los suecos se dan cuenta de que son una potencia mundial en música", apuntó Martínez sobre el país de origen del dúo.

"Dressed for success" fue uno de sus éxitos más recordados, y Martínez contó que su título se desprende de un libro, muy popular en los años 80, que "hablaba de cómo debían vestirse las mujeres en el trabajo para tener éxito". En la misma tónica, "The Look" refleja "una puesta en escena donde la pinta es muy importante". En tanto, "It must have been love" es una clásica power ballad donde "entran los instrumentos típicamente acústicos primero, y después una batería y unos acordes fuertes de guitarra", estilo cultivado por "todas las bandas de hair rock".

Un hit que tuvo su versión en español, "No sé si es amor", las que son es justamente otro dato clave para entender la importancia de Roxette en Latinoamérica. La persona que se encargó de traducir las letras de Roxette fue Luis Gómez Escolar, contó Martínez, agregando que "antes entrar a mercados latinos era difícil para ciertas bandas por las restricciones draconianas de radios que sólo tocaban música en el mismo idioma", sin embargo, "es súper raro que hagan una versión en español. Este disco es del año 96. No sé qué estaban buscando, ellos ya tenían un gran éxito en Latinoamérica".