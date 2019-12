Leonor Varela tras la muerte de su hijo: 'Es tan grande la pena que sentía que yo me podía morir'

En una actividad realizada este domingo en el Parque Araucano, la actriz Leonor Varela habló abiertamente de cómo ha enfrentado la muerte de su hijo Matteo. El pequeño falleció el 16 de noviembre del año pasado producto de una leucodistrofia, enfermedad genética que no tiene cura.

"Nunca he hecho esto… hoy me toca hablar y creo que la mejor manera es hacerlo desde mi experiencia propia", expresó la actriz en su exposición, que fue recogida por LUN. "A mí me pasaba con la pérdida de mi hijo que era tan grande la pena… es tan grande la pena… y sigue siendo tan grande la pena, que sentía que yo me podía morir", agregó.

Varela reveló que entró en una crisis depresiva seis meses después de la muerte de Matteo, y apenas podía atender a su hija Luna (4). En junio de este año acudió a terapia, periodo en el que vivió el peak de su estado.

"En ese momento de oscuridad escuché la vocecita de mi hijo, que me dijo 'mamá, te toca amarte como me amas a mí'. Quizás son cosas que suenan banales, pero son perlas preciosas que uno tiene. Y mágicamente como una brisa primaveral, esa depresión se disipó", narró la actriz.

Luego, habló de la "conexión" con su cuerpo y mente a través de la alimentación, la lectura y el deporte: "Me ha salvado la vida hacer ejercicio. Es mi terapia personal, es mi compromiso conmigo misma".

También continúa con su terapia, sumado a otro tipo de métodos. “He recurrido a la psicología para apoyarme en esta tarea (el duelo), a mis prácticas espirituales, a las plantas medicinales, a todo tipo de terapias de apoyo, y todo en el camino es válido para llegar a aceptar el dolor profundo que sentimos, en mi caso la pérdida de un hijo”, finalizó.