Leonor Varela se retractó de críticas a Nicolás López: 'Llevo meses sintiéndome incómoda'

Hace algunos meses se sumó a las críticas contra Nicolás López, pero este sábado se arrepintió. Es lo que aclaró la actriz chilena Leonor Varela respecto a los duros cuestionamientos que hizo contra el director de cine, quien fue acusado de presunto acoso laboral y sexual.

En ese entonces, cuando estalló el caso contra el cineasta, Varela escribió en su cuenta de Twitter: "que heavy lo tuyo Nicolas López. Por haber trabajado contigo no me sorprende lo que se dice aquí. Todo mi apoyo para las valientes actrices que hablan. Aunque a mi nunca me tocaste (contrariamente a lo q le decías a mucha gente) es hora de hacerte cargo de una actitud nefasta", sostuvo la actriz.

Sin embargo, este sábado aclaró sus dichos y matizó las declaraciones en una carta al director en El Mercurio, donde señala que: "llevo meses sintiéndome incómoda al respecto. Por eso hoy quiero aclarar un par de cosas: en su momento hablé con rabia y ganas de defenderme, pues se decía en el artículo que López se jactaba de haberse acostado conmigo, afirmación que es falsa".

"Impulsada por mi solidaridad como mujer, sé por experiencia lo que es estar en ese lugar y la valentía que se requiere para hablar públicamente cuando se es víctima de violencia sexual", agregó la actriz.

Respecto a las investigaciones que se llevan sobre el caso, Varela sostuvo que: "por eso hoy les pediría a los abogados querellantes que dejen de usar mi nombre y mis propósitos para apoyar su caso. No soy parte del grupo de mujeres que acusa a López de abuso sexual. Por otra parte, debo también hacer un mea culpa: yo participé, sin darme cuenta del linchamiento público de López", escribió en la misiva.

"No es mi intención ni mi lugar comentar más sobre la inocencia versus culpabilidad de López, ni sobre la verdad versus mentira de las acusaciones hechas por las mujeres. Creo que las cosas caen por su propio peso. Y confío en que el sistema judicial chileno sabrá hacer su labor", cerró.