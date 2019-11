Leonardo DiCaprio le dedicó sentidas palabras a Greta Thunberg: Es una líder de nuestro tiempo

El pasado 1 de noviembre, Leonardo DiCaprio y Greta Thunberg se encontraron por primera vez en California, donde ambos activistas medioambientales compartieron un agradable momento juntos.

A través de Instagram, el actor compartió una fotografía en la que dedicó unas palabras a la joven sueca de 16 años: "Pocas veces en la historia de la humanidad las voces se amplifican en momentos tan cruciales y de formas tan transformadoras. Greta Thunberg se ha transformado en una líder de nuestro tiempo. La historia nos juzgará por aquello que debemos garantizarle a las generaciones futuras".

En esa línea, el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood agregó que "la historia nos juzgará por lo que hacemos hoy para ayudar a garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar del mismo planeta habitable. Espero que el mensaje de Greta sea un llamado de atención a los líderes mundiales de todo el mundo de que el tiempo de inacción ya pasó".

"Gracias a Greta y a los jóvenes activistas de todo el mundo. Soy optimista sobre lo que depara el futuro. Fue un honor pasar tiempo con Greta. Ella y yo nos hemos comprometido a apoyarnos mutuamente, con la esperanza de asegurar un futuro más brillante para nuestro planeta", sentenció.