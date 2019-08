León Murillo y su nuevo stand up: 'Nos podemos reír de todo, lo importante es cómo, dónde y por qué'

El multifacético León Murillo, comediante, guionista, embajador de la Fundación Gente de la Calle y "gerente general y carpintero" de la Sala Met en Valparaíso, estuvo en Ciudadano ADN conversando sobre su nuevo espectáculo, "Soy: un show para gente normal", que se estrenará este 22 de agosto en el Teatro Las Tablas.

Un curioso título, que lo invitó a preguntarse "qué es normal y cuál es el sentido del ser. En el espectáculo hay algo de filosofía, pero muchas estupideces también", adelantó, sobre el trabajo que define como "el más íntimo y personal que he hecho en mi vida".

En esa búsqueda por entender qué somos y cómo hemos cambiado como sociedad, Murillo se declaró sorprendido por "lo maravillosamente rápido de la evolución en el contexto de género, en la igualdad entre el hombre y la mujer. Todos los procesos sociales se han demorado mucho, las revoluciones son largas. Ahora, en 7-8 años la mentalidad ha tenido que cambiar, los hombres heterosexuales hemos tenido que cambiar. Es difícil pero me estimula", confesó.

Un intenso proceso de cambios que también ha forzado al humor a plantearse de forma diferente. Para Murillo, el humor "es de contexto, y pensar que el humor funciona per se porque el comediante es divertido es no entenderlo a cabalidad". Por eso, dice, es importante "saber dónde estás, leer tu público, no ser condescendiente pero darle un sentido".

"Nos podemos y tenemos que reír de todo, pero lo importante es cómo, dónde, cuándo y por qué. Son hartas cosas antes de llegar a la risa", sentenció, comentando que "hay mucho comediante joven pegado en el chiste, pero es el sentido del chiste lo que nos tiene que preocupar ahora".

Y mientras se enfrenta a estos nuevos desafíos a través de "Soy", León Murillo cumple sus labores de "gerente general y carpintero" de Sala Met, su proyecto de espacio para el teatro en Valparaíso, donde contó que además del escenario, hay 50 butacas "rescatadas de un cine porno de San Bernardo transformado en iglesia evangélica. Si no son muy lindas por lo menos son honestas".

Una sala que este fin de semana, por primera vez en tres años, no abrirá sus puertas al público para adherirse al duelo comunal por el trágico derrumbe de una casa de la ciudad ("nos parece un mínimo gesto, es algo que golpea"). A la situación que vive Valparaíso, considera, "hay que darle una solución de base. Uno dice 'Valparaíso, el puerto, la bohemia', pero detrás de esa cara súper romántica y súper poética hay una realidad que es brutal. Hay casas y gente colgando de la cornisa".

Otra problemática que apela directamente a la experiencia de Murillo es la de la gente que vive en la calle, situación que -en el programa "Podemos hablar" de Chilevisión- confesó que le tocó experimentar en una etapa de su vida. Por eso, hoy es embajador de la Fundación Gente de la Calle, que promueve su protección y resguardo. "Queremos cambiar el sujeto de derecho: no es gente en situación de calle, son seres humanos a los que se le están vulnerando todos sus derechos. Y a la calle no solo llega el alcohólico, el drogadicto, hay una infinidad de situaciones. Está bien darles el sanguchito pero el tema hay que entenderlo más de fondo".

Murillo, que acaba de cumplir 50 años, y tras el bypass gástrico que se hizo hace 3 años, asegura tener "una nueva visión de la vida. Me encuentro tranquilo, si algo he aprendido es que el concepto de felicidad está más cerca que el de tranquilidad. Cada vez que me siento intrínsecamente tranquilo, me acerco a ella". Por eso, dice, no tiene metas a largo plazo. "Funciono a mediano plazo. Estoy jugando".

Y a través de su show, busca conectar con "gente que quiere reírse de otras cosas, no solamente lo que pasa en la tele", un medio donde, según él, quien mejor hace humor es "el Presidente, tiene columnas diarias, saca un especial al año como en Netflix (la cuenta pública). En el último especial había chistes que no eran tan buenos y la gente igual aplaudía".