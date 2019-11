León Murillo post cumbre de humor en Recoleta: 'Hay rivalidades, pero ese domingo no existió nada'

Ha sido señalado como uno de los que fue capaz de adelantar la crisis social que hoy vive Chile. "Me mandan por interno partes de la rutina de Viña, me dicen 'tú lo dijiste', y lo vengo diciendo desde el 2015", señaló el comediante León Murillo, quien estuvo en el estudio de Ciudadano ADN.

"Fuimos una camada de comediantes poniendo el foco en las cosas sociales. No fui pitoniso, pero es algo que se viene gestando e incubando hace tiempo", señaló, aclarando que "personalmente hubiese preferido que la cosa fuera menos reprimida y con más criterio de por medio".

"Chile despertó, está bien, es el momento de no volver a quedarse dormido", agregó Murillo, quien fue uno de los organizadores de la "Cumbre de Comediantes en Marcha", realizada el pasado domingo en la comuna de Recoleta, donde destacó la rutina de Stefan Kramer imitando al presidente Sebastián Piñera. Un evento donde "tratamos de ocupar la única herramienta que tenemos los comediantes, el humor, para seguir en lo que estamos".

En la cumbre participaron, delante y detrás del escenario, alrededor de 50 comediantes. "Llegó casi todo el gremio, cosa que no se había dado nunca, ni siquiera para las teletones. Eso mismo está ocurriendo como ciudadania, nos estamos reencontrando con el vecino", dijo Murillo, quien relató cómo ese día, en cinco horas de comedia, "sucedieron cosas mágicas. Fueron cinco horas de comedia, extrañísimas pero hermosas. Nos dimos cuenta de lo diversos que somos, tenemos rivalidades y resquemores pero ese día domingo no existió nada".

Frente a "un estallido que ya no tiene que ver con izquierdas y derechas, tiene demasiados matices", Murillo contó que "lo que queríamos fue comunicar un estado de ánimo para disponer a la gente a lo que viene". Porque, según cree, "vienen tiempos confusos, adversos, nos va a costar entendernos. Ya esa frase de 'el lenguaje crea realidad' se queda corta, es la realidad la que crea el lenguaje. La palabra 'normalidad' la mordemos antes de decirla. Eso me parece profundo".

Otro cambio que sorprende a Murillo es cómo "hasta hace un par de semanas esperábamos que los cambios fueran dados por parte de las autoridades, pero hoy hay una ciudadanía que es mucho más adulta que nuestros representantes". Ciudadanía que "ha dado muestras de sensatez y sentido común muy superior. Somos mucho más responsables, mucho más pacíficos y tenemos que mantenernos en esa tecla", advirtió.

Y también señala a quienes "¿no les gustan tanto las estadísticas? Hoy Piñera tiene un 13% de aprobación. Va cuesta abajo en la rueda". Murillo admitió que "antes yo me reía mucho de las estupideces que salían de su boca y ahora me genera mucha distancia. El nivel de conveniencia para tratar de ratonear cualquier posibilidad para remontar. Ahora me parece irremontable", finalizó.