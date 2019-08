Leo Méndez Jr. en picada contra Marcela Duque: Todo Chile sabrá lo asquerosa de persona que eres

Leo Méndez utilizó sus redes sociales para arremeter en contra de Marcela Duque, la pareja de hace años de su padre, a quien la tildó de mala persona.

A través de Instagram Stories, el maquillador escribió que "te voy a desenmascarar por weona! Todo Chile sabrá tu verdad y lo asquerosa de persona que eres, LO MALA DEL PUTO ALMA! Te metiste con la persona equivocada, tengo mucha energía para seguir día y noche con esto, no voy a parar hasta verte tirada en el suelo. Con mis cosas personales, NO! Si! para ti va esto !!! @Cela076".

Es más, antes de lanzar varias historias en contra de Duque, el joven aseguró que "guerra tendrás".

Primero que todo, Leo comenzó diciendo que este ataque hacia Marcela no pudo evitarlo, pues "cuando uno ya toca sus cosas personales, eso ya es personal, eso es falta de respeto y como esa mujer me falta el respeto a mí no me queda más remedio de contarle a todos ustedes la persona que ella realmente es".

En esa línea, contó que explicaría todo más detallado en un video. Sin embargo, la acusó de ser la responsable de que Dj Méndez lo echara de su casa.

"Si tu padre te hecha de la casa y te humilla adelante de todos sin razón alguna porque ella influye mucho en la persona de mi papá. Luego no te da la oportunidad de buscar tus cosas personales y deja que otra persona en este caso esa mujer te arroje tu ropa por bolsas de supermercado", lanzó.

"¿Ustedes encuentran que eso está bien? Pasó los límites, por tonta yo ahora voy a vomitar todo lo que realmente ha pasado en nuestra 'familia', el DAÑO que ella ha causado desde el principio de los tiempos", concluyó.