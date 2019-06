Leo DiCaprio recibió un pelotazo en la cara y se hizo viral rápidamente

Esta miércoles, Leonardo DiCaprio se volvió viral luego de recibir un gran pelotazo en la cara mientras jugaba un partido de voleibol con sus amigos.

En las instantáneas difundidas en redes sociales se ve cómo el ganador del Óscar se prepara para recibir la pelota con las manos, pero algo salió mal y, en vez de atajar el balón, DiCaprio lo recibió con la cara.

Rápidamente, las imágenes se volvieron viral y, como era de esperar, los usuarios de Twitter reaccionaron con una ola de hilarantes memes.

Got him again. pic.twitter.com/hUs7tW8CNv