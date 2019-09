Lenny Kravitz pidió a sus fanáticos que lo ayuden a encontrar su icónico par de lentes de sol, los cuales perdió en un concierto en Los Ángeles el pasado fin de semana.

El músico aseguró que estas gafas tienen "un gran valor sentimental", ya que "son viejos y pertenecían a un miembro de la familia".

"Espero tenerlos de vuelta, sin preguntas", señaló, agregando su dirección de correo electrónico para tener alguna noticia.

I’m missing this pair of sunglasses after my show in LA at the Shrine this weekend. They are incredibly sentimental to me, they are vintage and they belonged to a family member. Hoping to get them back, no questions asked. Any information please email kravitzglasses@gmail.com pic.twitter.com/vXQY1ZKD1i