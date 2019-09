Lebo M, cantante de El Rey León, llega a Chile con su show Música de Película

Lebohang Morake, más conocido como Lebo M, se presentará en nuestro país para presentar grandes éxitos de conocidas películas a nivel mundial.

El productor y compositor musical sudafricano comenzó a trabajar junto a su gran amigo Hans Zimmer en 1992, donde ambos musicalizaron El Poder de Uno y, dos años después, El Rey León.

Desde los 90's Lebo M ha trabajado junto con Zimmer realizando giras mundiales y actualmente participando en el remake de la película de El Rey León para Disney, donde interpreta las canciones: "Ciclo sin Fin", "He Lives in You" y "Mbube".

El artista se presentará el domingo 27 de octubre en Terrazas de Casa Piedra en el show Música de Película, junto a la Orquesta Sinfónica, Roberto Bravo, Ángel Parra y bajo la Dirección Musical de Ángel Mahler.

Las entradas están a la venta a través de Puntoticket.