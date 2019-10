Le robaron su bicicleta y ladrón se la devuelve con una nota de arrepentimiento

Una médica denunció en redes sociales el robo de su bicicleta, pero luego el ladrón se la devolvió con una nota en Argentina.

Catalina Padori quería recuperar su medio de transporte y realizó una publicación en Facebook. "Me sacaron de mi casa la bicicleta, si alguien sabe algo por favor me avisa, cualquier información que tengan. Si pueden compartir también me ayudarían. Desde ya muchas gracias", escribió.

Horas después, tocaron su puerta. Al salir, estaba su bicicleta junto a una nota, según consignó Clarín. "Hola, disculpa, no volverá a pasar, era por necesidad, gracias", decía el mensaje.

La dueña realizó una nueva publicación, relatando que "apareció mi bicicleta, la dejaron en la puerta de casa con una notita".

"Te perdono de todo corazón y agradezco que me hayas devuelto la bicicleta. Pido a Dios que te bendiga y puedas dejarte ayudar. Muchísimas gracias a todos los que compartieron la foto. Dios y nuestra Madre los bendigan", concluyó la creyente mujer.