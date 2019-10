Laura Prieto reveló por qué decidió que su única hija viviera con su padre y no con ella

Este miércoles en Viva la Pipol de CHV, Laura Prieto visitó al panel para conversar sobre varios aspectos de su vida, entre esos, la relación que tiene con Tábata, su hija de 14 años.

En la entrevista, la uruguaya reveló que la adolescente vivía con ella hasta hace algún tiempo, dado que ahora se encuentra en casa de su padre, el empresario Felipe Rojas Kuscevic.

Al ser consultada sobre las razones de por qué Tábata vive con él y no con ella, la modelo comenzó diciendo que "el papá de mi hija es un 7. La verdad es que se ha portado súper bien".

En esa línea, explicó que la joven hizo el cambio de casa cuando ella entró a Resistiré, el reality de Mega. "Me encerré, él se quedó con la Tabi, ahora ella vive más con su papá que conmigo", contó.

Eso sí, agregó que "igual vivimos súper cerca. Entonces también a mí me ha dado como ciertas libertades, ha sido difícil el tema de soltar, pero me da ciertas libertades. Por ejemplo los minutos que yo estoy con mi hija, son minutos de calidad, he aprendido a viajar con ella, ha salir con ella".