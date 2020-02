Latino Gang: Este fue el comentado show de Shakira y J.Lo en el medio tiempo del Super Bowl

Las cantantes Shakira y Jennifer Lopez protagonizaron el show del medio tiempo en la edición número 54 del Super Bowl LIV la noche de este domingo, donde los Kansas City Chiefs le ganaron a los San Francisco 49ers.

La primera en comenzar fue la colombiana de 43 años, quien interpretó fragmento de sus éxitos como She Wolf, Chantaje y Whenever, Wherever.

Momento en que se sumó Bad Bunny con una breve aparición a mostrar "La Nueva Religión" con trozos de canciones como I like it yCallaíta.

Luego, fue el momento J.Lo, donde la estadounidense de origen puertorriqueño combinó sencillos como Jenny from the block y Waiting for tonight, donde luego se integró J Balvin para cantar juntos On the floor.

Finalmente, tras la aparición de Emme, la hija de la cantante de 50 años y Marc Anthony, ambas latinas cerraron juntas el espectáculo con Let's get loud y Waka waka.

Revisa aquí el show completo: