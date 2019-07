Las superticiones y preocupaciones de Joe Vasconcellos por el eclipse: Si lo puedo evitar, lo hago

Joe Vasconcellos conversó en Radionautas con respecto a sus "precauciones" que tiene, en relación al eclipse solar que se observa en el país.



Al respecto, el artista confesó que tiene varios cuidados con respecto al tema, por lo que en ese sentido es más como los adultos mayores que son superticiosos.



"No es algo que quiero ver, es algo como los viejos que decían antiguamente que la guagua va a salir con manchas, con lunares...entonces si me pilla, me pilla, si puedo evitarlo, lo veo en fotos", dijo.



Acerca de su actitud, manifestó que "trato de estar positivo, de generar la mejor energía posible. No abrir espacio y trato de no tener un rollo y de tener la mejor energía, prender una vela (...) Si estuviera en mi casa sería un momento de recogimiento".



Vasconcellos comentó además que estas instancias sirven para establecer un momento de reflexión, ya que "nosotros podemos desaparecer, pero no el planeta. Necesitamos cuidarlo y ojalá tener un examen de conciencia, de cómo estamos llevando la vida".