Las razones de "Kiko" para su pelea con Chespirito: "La ira, el egoísmo y el celo profesional"

En estos días, Carlos Villagrán, actor mexicano que personificó a "Kiko" en El Chavo del Ocho, se encuentra en Argentina.

Por esa razón visitó el espacio "La peña de Morfi", de Telefé, para tener una profunda conversación sobre su carrera. "Hacíamos muchas giras, visitábamos países y en las conferencias de prensa… era un momento de popularidad absoluta. Y un 70% de las preguntas eran para Kiko, porque estaba de moda", indicó.

Desde ahí, la conversación volcó a su enfrentamiento con Roberto Gómez Bolaños, el creador del programa. "Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más Kiko en popularidad que el Chavo y me sacaron del programa", se lamentó Villagrán.

Hizo, incluso, un paralelo con Los Beatles, para ejemplificar la separación y explicó por qué su personaje era mejor. "Era un niño que tenía muchas cualidades y hacía una cantidad de cosas que llamaban mucho la atención. Tenía más colorido, más folclor, y el Chavo era más quieto. Entonces, fue creciendo todo eso y se fue desarrollando y pasó lo que pasó. Fue como los Beatles, que también se deshicieron, llegó el momento en que no se soportaban y pum, se fue", ejemplificó.

Además, precisó que tras la exitosa gira que realizaron por Chile, ocurrió un hecho clave para el distanciamiento. "Cuando regresamos en avión a México de una gira que habíamos hecho por Chile, me dijo: 'Mira, hay un déficit en los registros de los personajes'. Le dije: 'Son tuyos los registros'. Pero me respondió: 'Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo'. Le pregunté: '¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más'. Él estaba buscando un pretexto para sacarme, nada más. Entonces le dije que me salía del programa", relató

"A las dos semanas", tras su despido, "Kiko" contó que "por solidaridad, Don Ramón también se salió del programa. Así que Doña Florinda se quedó sin hijo para pegarle, La Bruja del 71 se quedó sin Don Ramón y La Chilindrina se quedó huérfana", bromeó.