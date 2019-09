Las mejores bromas en contra de Diego Boneta por demostrar que es un 'chileno de verdad'

La "particular" forma (por llamarlo de alguna manera) con la que Diego Boneta demostró a Mayte Rodríguez que es un "chileno de verdad" ha generado una serie de reacciones, principalmente en redes sociales.



Como antecedente, el actor detrás de la serie de Luis Miguel publicó un video en donde aparece comiéndose un cangrejo de erizo vivo, en una acción que fue compartirá por su cuenta de Instagram y en la que mencionó que "me dijeron que no sería un chileno de verdad si no me como esto".



El extraño gesto de Boneta no pasó inadvertido, puesto que en redes sociales comenzaron a surgir varias burlas en torno a qué cosas ha hecho el actor para demostrar su chilenidad.



Dentro de los comentarios más simpáticos, se cuenta que el actor habría comprado una toalla de Felipe Camiroaga y un póster de Sebastián Piñera para demostrarle a Rodríguez que es un chileno de verdad, o bien que dejó de pagar deudas y fue ingresado a Dicom.

Diego Boneta se compró unos cubos de leche con plátano en la esquina para demostrarle a Mayte Rodríguez que es un "chileno de verdad". pic.twitter.com/uhlMqB70GE — Juan Pérez (@juanpebre) September 9, 2019

Diego Boneta se tomó una foto en farmacia Roki para sorprender a Mayte Rodríguez y demostrar que es un "chileno de verdad" pic.twitter.com/ywcnKqVX0d — FarmaciaRoki (@FarmaciaRoki) September 9, 2019

Diego Boneta fue al Cesfam a las 6 de la mañana a hacer vida social para demostrarle a Mayte Rodríguez que es un chileno de verdad — ✴Cassandra Emecé✴ (@CassEmece) September 9, 2019

Diego Boneta se trató de subir al @metrodesantiago en hora punta para demostrarle a Mayte Rodriguez que es un chileno más pic.twitter.com/rfP0u1VlnA — Carlos (@CarlosDonoso) September 9, 2019

Diego Boneta y sus “1000 formas de sentirse chileno”:



- Comer anticuchos de perrito en Cal y Canto

- Subirse al transantiago sin pagar

- Sentarse en el piso del Metro

- Colgarse del cable

- Ser taxista con taxímetro adulterado

- Zamparse un terremoto en el Quitapenas — Liss 🥴 (@Lichy_O) September 9, 2019

Diego Boneta fue a sacar la cuenta RUT para que le depositen el sueldo y demostrarle a la Mayte Rodríguez que es un chileno de verdad — Javier Puelpan (@gallagheriano) September 9, 2019

Diego Boneta aprende a decir #Mintindí para demostrarle a Maite Rodríguez que es un chileno de verdad 🇨🇱 pic.twitter.com/75NTVJjlS8 — Texia Araneda (@TechiAraneda_) September 9, 2019

Diego Boneta empezó a seguir a ValeGut y Naya Fácil para demostrarle a Mayte Rodriguez que es "un chileno de verdad". (?) — Gonzalo Miranda (@gonmirandaxx) September 9, 2019

Diego Boneta dejó de pagar las cuentas, lo metieron en Dicom y se puso a llorar para demostrarle a Mayte Rodríguez que es un verdadero chileno de corazón ♥️ — DeborahEvergreen (@DeborahEvergre1) September 9, 2019