Las comunidades educativas en Estados Unidos se rebelan en contra del programa de Mark Zuckerberg

La educación sin supervisión y a gusto del consumidor, encontró el rechazo de las comunidades escolares en diversas ciudades estadounidenses. El enojo es con el programa piloto "Summit Learning" que desarrolla y promueve la fundación que mantienen Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan. Se trata de un sistema online que pretende que el proceso de enseñanza sea personalizado.

La protesta empezó en Cheshire (Connecticut) y ya llega hasta Brooklyn (Nueva York). Entre las críticas del modelo de "e-learning" están que apenas permite interacción entre los profesores y sus alumnos, pero también sobre la información que los niños pueden revisar cuando ingresan al sistema. "Elimina gran parte de la interacción humana", le escribieron unos alumnos en una carta al creador de Facebook.

Desde que en 2014, cuando Chang y Zuckerberg conocieron la red "Summit" en California, inyectaron casi cien millones de dólares en el programa y promovieron su funcionamiento en 380 escuelas del país. Mientras unos 72.000 alumnos estudian con la plataforma, las protestas se expanden. En Pensilvania un estudio mostró que el 70% de los alumnos no quería el programa y en Kansas los alumnos con sus padres organizaron protestas que llegaron a la portada del The New York Times.

La copresidenta de la Coalición de Padres por la Privacidad de los Estudiantes, Leonie Haimson, comentó a El País que "casi cada semana hay padres que se ponen en contacto conmigo, de diferentes partes del país, para ver si les puedo ayudar a escribir una petición, o compartir con ellos estrategias. Tenemos un grupo de discusión de padres de 19 estados que lo están peleando". Por ahora el sistema presenta fallas.