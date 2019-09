Las 10 colaboraciones de Ozzy Osbourne

Por Radio Futuro.



Hoy se lanzó "Hollywood's Bleeding", el nuevo disco de estudio de Post Malone, que contiene una colaboración nada menos que con Ozzy Osbourne.

El príncipe de las tinieblas participa a dueto en el track "Take What You Want", marcando su debut en el mundo del trap, pero no su primer acercamiento a la música urbana. Basta recordar su participación en "This Is War!!!" de Busta Rhymes en 1998.

Legendarias también son sus participaciones con Lita Ford en "Close My Eyes Forever" cerrando su disco homónimo, cantando "Burried To Be Alive" en la secuela de Rick Wakeman "Return To The Center Of The Earth" de 1999, su colaboración con Coal Chamber para el cover del clásico de Peter Gabriel "Shock The Monkey" y su emotivo dueto con Motörhead en "I Ani't No Nice Guy", y varios otros.

Sí, el "príncipe de las tinieblas" tiene una sensibilidad popular y prueba de ello es esta lista de 10 colaboraciones que compartimos a continuación.