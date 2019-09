Lanzan tráiler final de la tercera temporada de Nanatsu no Taizai

Nanatsu no Taizai, más conocido como The Seven Deadly Sins, se prepara para afrontar el clímax de su historia, lo que tendrá lugar durante su tercera temporada, llamada "Wrath of the Gods".

El estreno de este esperado ciclo está programado para el próximo miércoles 9 de octubre.

Esta temporada ha causado gran expectación entre los fanáticos, ya que supondrá el inesperado cambio del estudio encargado de su producción. Como consecuencia, para "Wrath of the Gods" tendrán a Studio DEEN frente al exitoso proyecto.

Ahora, contamos con el nuevo tráiler de esta tercera temporada, el cual sirve para dejar en claro que las emociones se sentirán a flor de piel.

¿Qué sucederá con Meliodas, Elizabeth, Diane, King, Hawk, Ban, Gowther, Merlin y Escanor?