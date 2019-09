Lana del Rey sorprendió a Ariana Grande con un cover de 'Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored'

Lana del Rey sorprendió a sus fanáticos de todo al mundo con su propia versión de "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" de Ariana Grande.

En medio de su presentación en Live Lounge de BBC Radio 1, la estadounidense realizó el cover, el cual fue aplaudido y comentado en redes sociales por la mismísima autora.

Además, Lana, que admitió ser un gran admiradora del trabajo de Ariana, hizo una versión muy cercana del original. "Pensé que le enviaría una lista de las versiones que me ofrecieron, que tenía siete canciones de ella para que no pensara que yo era un gran fan", comentó.

Grande, en tanto, compartió el video en Twitter y escribió: "Oh, Dios mío. @lanadelrey te amo demasiado".