Lalo Ibeas y 25 años de Chancho en Piedra: 'Generalmente te gusta la música de cuando eras joven'

Eduardo "Lalo" Ibeas es el vocalista y miembro fundador de Chancho en Piedra, destacada banda funk chilena que se prepara para celebrar sus 25 años de trayectoria en un gran concierto el próximo 15 de agosto en el Teatro Caupolicán. De eso, y de la nueva etapa de la agrupación, conversó con Ciudadano ADN.

Un cuarto de siglo donde, además de recorrer Chile y Latinoamérica, marcaron a una generación. Es por eso que muchos los consideran patrimonio del rock nacional, una chapa que Ibeas dice que "uno no lo siente, a unos les gustamos pero a otros les podemos cargar", a pesar de que ha descubierto historias como "fanáticos que conocieron a su familia en recitales".

"En un show en el Subterráneo, hace poco, se nos acercó un tipo muy emocionado y nos dice que estuvo en coma mucho tiempo, y cuando escuchaba a los Chancho empezó a reaccionar. 'Ustedes me salvaron', dijo. Todas esas historias hacen que uno diga 'guau, esto es mucho más grande de lo que uno piensa'", recordó el vocalista.

La agrupación es hija de una época donde "no existía el Pro Tools, todo había que grabarlo en tiempo real, en los shows de la época no escuchábamos nada, pura bulla. Ahora tienes alta fidelidad en tu oído, todo ha cambiado, la forma de escuchar, grabar y hacer", según relató, aunque "lo que no cambia es la pasión que siente la gente, eso es maravilloso y nunca va a cambiar".

Hace un año, la banda sufrió el alejamiento del guitarrista Pablo Ilabaca, uno de sus miembros emblemáticos. Un cambio que marcó una nueva etapa en su historia, aunque Ibeas asegura que "somos compañeros desde Kinder, casi hermanos", agregando que "fue un duelo largo para nosotros, pero nos seguimos hablando, aunque no todos los días como durante estos veinticinco años".

"Pablo era un hermano pero llegó un primo", declaró Ibeas, en alusión al reemplazante escogido: Cristián Moraga, más conocido como C-Funk, ex integrante de otra mítica banda noventera, Los Tetas. "Cristián está cómodo con nosotros y nosotros cómodos con él. Estoy bien contento con el resultado", dijo Ibeas.

Un cambio que también ha traído repercusiones en el sonido del grupo, según Ibeas. "Él tiene cosas que nosotros no hubiéramos hecho, por su labor de productor tiene una visión un poco más moderna, nosotros somos más anticuados, yo siento que lo que me gustó a mí a los 15 es lo que debería hacer el resto de mi vida".

Y respecto a las nuevas tendencias de la música, como la llamada "música urbana", Ibeas siente que se trata de "etiquetas que no ponen los músicos, sino periodistas o historiadores. Sí creo que fue una manera de aglutinar movimientos como el hip hop o el reggaeton. En nuestra época también ponían nombres: Generación X".

"Generalmente te gusta la música de la edad en la que te tocó ser joven, si te tocó tener entre 15 y 25 en los 90 la vas a recordar como la mejor. Después con el tiempo descubres que hay épocas fructíferas en todos los sentidos", confesó Ibeas. "Los 90 fueron redescubrir los 70. Aunque hoy en día todo está súper específico, el nicho está en todos lados, lo que buscas está a un clic de distancia", dijo, sorprendido por fenómenos como el K-pop, que “llenan estadios sin tener un afiche”.

Por lo pronto, Ibeas está concentrado en la gran celebración de los 25 años de los "Chancho" en el Caupolicán. "Sabemos que si alguien nos va a ver en el verano quiere escuchar los temas que sonaban en la radio, pero en shows especiales tocamos temas para los fanáticos. Así que el jueves van a haber hartas sorpresas", adelantó.