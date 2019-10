Lady Gaga sorprendió e impactó a sus fanáticos al revelar vía Twitter que su nuevo álbum se titulará Adele.

La revelación ha causado grandes dudas entre sus seguidores, ya que algunos piensan que está bromeando, mientras que otros se están tomando esta información en serio.

"Lo siento, ¿qué?", le preguntó un fanático.

Sea como sea, este será el quinto álbum de estudio de Lady Gaga y el sucesor de Joanne de 2016.

