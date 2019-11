Lady Gaga reveló parte de su doloroso pasado: 'Me corté durante mucho tiempo'

Lady Gaga recientemente confesó que se cortó los brazos durante muchos años como una forma de llamar la atención de sus seres queridos, con el fin de alertarlos sobre su depresión.

En conversación con Oprah Winfrey para ELLE, la artista señaló que "me corté durante mucho tiempo y la única manera con la que pude dejar de cortarme y hacerme daño a mí misma fue al darme cuenta de que lo que estaba haciendo era intentar enseñar a la gente mi dolor en vez de contárselo y pedir ayuda".

"Me di cuenta de que decirle a alguien 'quiero lastimarme' hizo que ese deseo se detuviera", explicó, agregando que "luego alguien cercano a mí dijo: 'No tienes que mostrarme, solo dime'. Desde entonces pude contar mi historia. Lo digo con toda humildad y fuerza", expresó.

En esa línea, sostuvo que "Estoy muy agradecida de que ya no me lastimo y no quiero darle glamour al tema. Una sugerencia que doy a las personas que luchan con el trauma o la voluntad de hacerse daño o con ideas suicidas es que usen hielo. Si pones las manos en un vaso de hielo, hacen que el sistema nervioso choque y vuelva a la realidad".

La intérprete de "Bad Romance" también habló sobre la violación que sufrió a los 19 años y los traumas que le dejó en su vida: "Sufro un trastorno de estrés postraumático. Tengo dolor crónico. El dolor neuropático es parte de mi vida. Estoy medicada, tengo varios médicos", señaló, aclarando que "así es como sobrevivo".