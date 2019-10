Lady Gaga protagonizó estrepitosa y divertida caída del escenario

Lady Gaga protagonizó una fuerte y divertida caída, luego de invitar a un fanático al escenario.

La cantante estaba en medio de una presentación para su programa de residencia de Las Vegas, "Enigma", el jueves por la noche en Park MGM cuando invitó al fan, Jack, para que se uniera a ella.

Después de saludarlo y soltar un par de risas, Gaga se abalanzó sobre su seguidor, este dio un paso en falso, perdió el equilibrio y terminaron cayendo de una altura considerable.

Obviamente, el momento no pasó desapercibido por el resto de los asistentes, quienes se encargaron de grabar y viralizar el hilarante momento.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl