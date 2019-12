Lady Gaga ha dicho en las redes sociales que está tan concentrada en crear lo que será su sexto álbum de estudio que incluso olvidó los conceptos básicos de higiene.

"Mi asistente me preguntó en cuánto tiempo no me había bañado. Y no sé", bromeó.

La autora de "Born This Way" ha mantenido en secreto a la sucesora de Joanne de 2016, aunque dijo en marzo de este año que estaba "embarazada" de su nuevo álbum.