La tensa discusión entre Polo Ramírez y Mauricio Jürgensen en 'Bienvenidos'

Otra tensa discusión se registró este lunes en el matinal Bienvenidos de Canal 13, aunque en esta oportunidad se dio entre dos panelistas: Polo Ramírez y Mauricio Jürgensen.

Si en otra oportunidad Ramírez había tenido un duro diálogo con Matías Vega, durante esta mañana volvió a suceder una situación similar.

Todo se dio luego que Polo asegurara que había que ser realistas al momento de referirse al aumento de los sueldos para las personas, debido a que no existía dinero para todos.

Tras ello, su colega en el programa, le recriminó su frase, asegurando que no se trataba de una realidad de una familia común y corriente, debido a que en el país existe un grupo que vive tranquilo sin deudas, mientras que hay otros que se endeudan porque no les queda otra opción.

Lo anterior, no le gustó a Ramírez, quien volvió a destacar que hay que tener prioridades y ser responsables.

"Precisamente por eso estamos como estamos Polo, porque vivimos pensando en cómo nos van a ver afuera, que el ránking, y todo eso", indicó Jürgensen de vuelta.

"Pero si yo no estoy diciendo eso (…) si me rebates que sea sobre lo que yo estoy diciendo (…) Entonces no tengo derecho a argumentar, si quieres me callo el resto de la mañana", lanzó Polo de vuelta.

Finalmente, Jürgensen puso paños fríos con un "pero no te enojes así po Polo".