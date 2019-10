La sorprendente confesión sexual de Yuyuniz Navas en programa de televisión

Yuyuniz Navas sorprendió a todo el panel que estuvo invitado al programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, el cual es conducido por el animador Julián Elfenbein.

Una de las preguntas frecuentes del espacio, es sobre cuánto tiempo llevan los participantes sin tener relaciones sexuales, interrogante que suele pasar desapercibida, aunque en el último capítulo no fue el caso.

Navas fue la única que se atrevió a contestar la pregunta, y para sorpresa de muchos, lo hizo diciendo que "a mí no me da vergüenza. Varios años llevo sin tener sexo. Oye, sí, pero no se rían".

Tras ello, fue consultada por Elfenbein sobre cuánto tiempo exactamente, a lo que la hija de Eli de Caso señaló: "Sí, unos cuatro años".

Pese a lo anterior, Yuyuniz manifestó que "me encanta el sexo (...) disfruto mucho de amar a un hombre. Sin embargo, no me voy a meter con cualquiera".