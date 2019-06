La sensación de Keanu Reeves continúa: así se vería si fuera todos los príncipes de Disney

Luego del estreno de la tercera parte de John Wick, de Always be my maybe, la nueva apuesta de Netflix y de Toy Story 4, donde se le puede escuchar como Duke Caboom, la "Keanumanía" no tiene señales de parar.

Y es que la ilustradora y usuaria de Instagram @crystal.ro, diseñó cómo luciría Keanu como si fuera un príncipe en cada película animada de Disney. Las ilustraciones tienen un poco menos de 15 mil likes.

Desde Bella, Jasmine, Ariel, Aurora y Cenicienta, ninguna se resiste a los encantos de Reeves que no dista de estar en los próximos fichajes de Disney, pero no en formato príncipe, sino con capa y súper poderes personificando a un héroe en Marvel.