La Roca anunció su regreso a WWE y estará en el debut de SmackDown por FOX

El próximo viernes 4 de octubre se estrenará por la cadena internacional FOX el show azul de WWE, SmackDown, el cual se llevará a cabo en el Staples Center, en Los Ángeles.

El debut del programa de lucha libre más importante del mundo ya ha anunciado a invitados como Sting, Hulk Hogan, Ric Flair, Trish Stratus, entre otros, en donde "El campeón del pueblo" seguía siendo una incógnita.

Pero fue el mismo actor quien confirmó, a través de su cuenta de Twitter que estará presente en el programa Friday Night SmackDown.

"FINALMENTE ... vuelvo a casa, a mi universo @WWE. ¡Este viernes por la noche, volveré para nuestro debut de SMACKDOWN!" fueron parte de los dichos de la estrella de Hollywood sobre su aparición en los cuadriláteros de WWE.

FINALLY...I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

There’s no greater title than #thepeopleschamp.

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show 😈🥃#IfYaSmell🎤 #Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH