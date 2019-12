La respuesta de Belén Soto a usuario que la criticó por fotos en Europa en medio de crisis en Chile

La actriz Belén Soto le respondió a un seguidor que, debido a la situación país, la criticó por ir a Europa, debido a un nuevo programa de viajes que está realizando.

Esto, porque la también escritora publicó una foto disfrutando en Venecia, Italia. "La vida tuya. Súper comprometida con lo que pasa en Chile", le escribió el usuario.

A lo que Soto respondió: "Claro que sí, mi corazón siempre está en Chile, pero también está en mí y mi trabajo. Quizás las fotos no sean de tu gusto, pero esta es mi pega, un programa de viaje que lo dan todos los domingos, es mi emprendimiento y lo que me deja pagar mis cuentas de fin de mes. Entonces no nos critiquemos entre nosotros, todos estamos comprometidos. Te mando un abrazo Pablo".

Cabe recordar que antes de comenzar el viaje por Europa, la actriz escribió en la red social que "después de los dolorosos días que nos encontramos viviendo como país, les cuento que debo retomar mis obligaciones y compromisos acordados hace ya un tiempo. Retomo con sentimientos encontrados, pero también con la esperanza que tendremos al final un mejor chile para todos. Me encuentro en un viaje y compromiso planificado hace mucho tiempo. Un viaje de trabajo que espero sea exitoso. Me da pena alejarme justo ahora de mi país".