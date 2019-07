La RAE corrigió error ortográfico que comete Anuel AA

La Real Academia Española (RAE) aclaró un error ortográfico que comete constantemente el cantante Anuel AA.

Se trata de la palabra "bebesita", palabra que dice en su canciones, escribe en sus redes sociales e incluso en la línea de ropa que tiene.

"Se escriben con 'c' ante 'e, i' las palabras que contienen los interfijos '-c'- o '-ec-' antepuestos a ciertos sufijos que empiezan por 'e' o 'i', como el diminutivo '-ito/a'. Por tanto, 'bebecita' (de 'bebé') debe escribirse con 'c'", escribieron ante la consulta de una usuaria.

Los seguidores del puertorriqueño comenzaron a etiquetarlo en la respuesta, pero el artista no respondió.