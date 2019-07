La polémica frase de periodista contra Luis Pettersen que se ganó el repudio en redes sociales

Las redes sociales explotaron contra el periodista Jorge Hans por decirle al pololo de la fallecida Fernanda Maciel, Luis Pettersen, "a mí no se me ha perdido mi pareja".

El hecho ocurrió en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, donde se recordaron las dudas que hubo contra el pololo de Maciel durante la investigación, a lo que Pettersen se defendió: "¿Por qué yo no participaba (en la investigación)? Porque yo no era cónyuge, no tenía derecho a nada".

"Si iba con un abogado no me iban a tomar en cuenta porque yo supuestamente era el sospechoso número uno, por ser la pareja, como lo habló usted varias veces, don Hans, que me atacó varias veces en medios de televisión. ¿Se acuerda o no?", apuntó.

El comunicador expresó que no se acordaba de haberlo atacado, a lo que Pettersen respondió: "Habló, especuló mucho, que yo como taxista, que por mi forma de vivir, que la forma de vestirme. Fueron miles de cosas las que usted planteó. Que a lo mejor estaba metido en el lado del narcotráfico".



Comentarios que generaron una discusión: "¿Y no te parece lógico?", argumentó el periodista.

"Eso no significa que todo parezca lógico, la forma en yo que viva o deje de vivir, porque yo tampoco sé cómo usted vive en su casa (…) A mí me gustan las comodidades, para eso me saco la cresta", contestó Luis.

La polémica frase

Momento en que Hans hizo el comentario que enfureció a los televidentes y que catalogaron como "desubicado".

"A mí no se me ha perdido mi pareja ni estoy involucrado en un caso como el tuyo", fue la frase de Hans que causó repudio en redes sociales.

"Ojalá nunca se le pierda, porque vas a saber lo que es estar en los zapatos de uno. Hablar no cuesta nada", aseveró Pettersen.

Tras las palabras, el periodista se convirtió en Trending Topic en Twitter, donde recibió una ola de comentarios negativos.

