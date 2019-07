La película de La vida moderna de Rocko ya tiene fecha de estreno en Netflix

Atención fanáticos de La vida moderno de Rocko, que la querida caricatura de Nickelodeon llegará pronto a nuestras vidas gracias a Netflix.

Luego que los ejecutivos a cargo de los derecho del excéntrico ualabí anunciaran que aceptaron la alianza con el servicio de streaming, comenzaron a preparar la película y ya tiene fecha de estreno.

Según reveló Charlie Adler, quien le da voz a Ed Cabezagrande, la cinta se llamará Static Cling y llegará a Netflix el próximo 9 de agosto. Además, contará con la dirección de Joe Murra y Cosmo Serguson.

Rocko’s Modern Life Static Cling Premiers on Netflix 8/9 ! Can’t wait !! @carlosalazraqui it is amazing !!! #RockosModernLife pic.twitter.com/ratwrdkJS9