La particular respuesta de Marcela Vacarezza ante un grosero comentario que le llegó en Twitter

Rápida y particularmente reaccionó Marcela Vacarezza ante un grosero comentario que le llegó en su cuenta de Twitter durante este martes, luego de que la panelista del "Muy Buenos Días" de TVN relatara algunos problemas personales en el espacio.

Un individuo de la red social no tuvo reparo en decirle "que terrible, problemas de una cuica cul... como la Vacarezza".

Tras ello, la animadora no se quedó quieta y de inmediato le respondió al usuario lo siguiente: "Cuica puede ser. Lo segundo, si no lo fuera a mi edad, me preocuparía ;)".

Los comentarios de los otros usuarios no se hicieron esperar, donde en su mayoría elogiaban la respuesta que tuvo la conductora de TV.