La ola de memes que generó la detención de Catalina Pulido

Una ola de memes se ha tomado las redes sociales luego de viralizarse el altercado de Catalina Pulido con carabineros al ser multada por manejar sin cinturón de seguridad, donde luego fue detenida por enfretar al personal policial.

En el registro la actriz acusa abuso de poder, amenaza con llamar a su amigo general y forcejea con un funcionario.

"Dice que no puedo estar sin cinturón, y es camino de montaña ¡no se puede estar con cinturón! No, mi amor, porque si me desbarranco me tengo que tirar. Me está quitando los papeles porque sí", aseveró la modelo en el clip.

y a esto yo le llamo hacer la gran Cata Pulido pic.twitter.com/OVkGkRlMCJ — pseudopillo (@pseudoweon) 8 de julio de 2019

Explicación gráfica de de lo que dice cata pulido sobre el cinturón 😂 pic.twitter.com/sFq7hINcma — JUAN (@jpdiazmorales) 8 de julio de 2019

Aqui la cata pulido bajando una montaña pic.twitter.com/fUmcrS7Rz3 — 💥dEaNsHalL💥 (@dEaNshaLl1989) 8 de julio de 2019