La íntima confesión de Carolina Soto: 'Me encanta la pornografía'

Una íntima confesión realizó la cantante Carolina Soto durante el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión.

El animador del estelar, Julian Elfenbein, preguntó a sus invitados si les gustaba la pornografía, y sólo la cantautora se levantó de su silla para hablar del tema:

"Me encanta", comenzó diciendo Soto, para luego agregar que "creo que no tiene nada de malo. Para algunas personas puede ser un poco más de pudor, pero me gusta, si lo veo con mi pareja mucho mejor"

Tras ello, Marcela Vacarezza le preguntó si sólo la veía, a lo que la ex chica Rojo contestó: "También me gusta".

Segundos después, Marcela le insitió a Carolina sobre si ella compraba cosas (disfraces o juegos para la intimidad), a lo que Soto asintió.