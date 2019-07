La indignación de las redes sociales ante los dichos de Christopher Carpentier

Christopher Carpentier hizo enfurecer a las redes sociales por los dichos emitidos en una entrevista en Sábado de EMOL.

"Hoy día hay un clasismo que viene de abajo para arriba", señaló en un principio. Carpentier recordó algunos episodios de su infancia, en donde no habían niños para jugar y donde nadie sabía qué era exactamente esa casa; más tarde se revelaría, era el "Cuartel Ollagüe", un centro de la DINA y posterior oficina de la CNI.

Con respecto a si seguía siendo un chef a pesar de no estar en la cocina, Chris dijo que "yo no soy un chef, ponle un nombre: soy un presentador gastronómico. Hoy un chef al que le va muy bien puede ganar tres palos. Imagínate yo con cuatro cabros, tendrían que ir a un colegio semiprivado. Tendría que vivir en otra parte, comiendo al buen tallarín, arrendado", señaló

Este último comentario hizo estallar a twitter generando varios comentarios y respuestas.

Estás breves líneas son oro 😂😂😂😂😂 HOLA SOY CARPENTIER MIREME MIREME MIREME SOY CARPENTIER 🤣🤣🤣 me recordó al meme de Bart Simpson pic.twitter.com/SK5HcU0nwA

#Carpentier que wea se cree? En un país con tanta desigualdad decir que no vives con 3 palos es de un ego asqueroso. Además el no es de cuna de oro que no se olvide que hace unos años atrás el "presentador gastronómico" hacía recetas para microondas. pic.twitter.com/FDD8G3sB4l