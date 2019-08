La incómoda situación que vivió Nicolás Gavilán tras ganar millonario premio en 'Pasapalabra'

Luego de ganar el millonario premio de 386 millones de pesos en Pasapalabra, y de hacerse conocido en todo el país por su brillante actuación en el programa de Chilevisión, Nicolás Gavilán -de 22 años- se sinceró sobre lo que le ha ocurrido tras ganar el rosco en el espacio de concurso.

Al respecto, señaló a LUN que ahora "necesito tiempo, tranquilidad (...) un viajecito largo tal vez, de una o dos semanas (...) igual me estresa un poco que la gente me conozca. Me gustaría un poco volver a sentir eso de pasar piola".

Consultado sobre cómo han reaccionado sus seguidores tras su logro, indicó: "Me han pedido plata por Instagram. Me han llegado hartas peticiones de plata, pero yo no he respondido. Tengo asumido que no puedo enfocarme tanto en eso".

¿Cómo te piden plata? "Hay historias que conmueven, pero parece que no me conmueven tanto, porque si no les daría plata", sostuvo el joven.

"Qué te ha llegado? "Problemas familiares como pagar la universidad, esas cosas. Mayormente deudas. También enfermedades", agregó Gavilán.

¿Será necesario desconectarse del Instagram? "No, la verdad que no. Creo que lo puedo enfrentar bien, no me estresa tanto porque leo los mensajes, pero después se me olvidan. No estoy tan pendiente de eso", cerró.