La historia tras Camila Rosales, la bailarina que trabaja junto a Denise Rosenthal

"Siempre he pensado que la danza debería estar presente en la vida de todas las personas", con estas palabras, Camila Rosales describe su pasar por el arte corporal, los cientos de escenarios que ha pisado suman cada vez más cimientos para convertirse en una gran bailarina, por eso y más, trabaja en el elenco de Denise Rosenthal en sus conciertos y videoclips.

Pero esto de pisar escenarios y salas de ensayo es bastante común para Camila, ya que su mayor inspiración proviene de alguien muy cercano: su madre. "Ella es bailarina, yo desde que soy muy pequeña estuve vinculada a la danza. Iba a ver a mi mamá a sus clases a la universidad y luego me llevaba cuando ella misma impartía talleres de Danza", contó.

La primera clase que vivió fue apenas a los 6 años de edad en el Centro de Danza Espiral, institución que se vuelve muy importante luego en su vida. Luego, continúa su camino en la academia de Karen Connolly, donde recibió clases de técnica por primera vez, "estoy muy agradecida porque me entregó una base técnica que me ha servido hasta el día de hoy para todo lo que he hecho, sobretodo en la Universidad", indicó.

Pero como todos los bailarines son de alma inquieta, y luego de pasar por 2 instituciones de renombre nacional, Camila llegó a las danzas urbanas con el grupo MCA, "con ellos participamos en muchas cosas, salimos ganadores de la Street Dance Contest (organizada por los Power Peralta), estuvimos en XD: Xtreme Dance en MEGA donde ganamos el tercer lugar. Estuvimos en el Teatro Municipal para el día de la danza y muchos lugares y experiencias más. También incursioné en el Dancehall donde aprendí mucho", señala echando una mirada hacia atrás.

Luego, a sus 17 años, entró al curso de Introducción a la Danza al mismo espacio donde tomó su primera clase, el Centro de Danza Espiral, en esos días Camila tuvo una importante revelación: "Cuando volví a ese lugar tan hermoso, me di cuenta de que yo quería dedicarme profesionalmente a la danza, tomé ese curso mientras tomaba cuarto medio y en cuanto salí, di la PSU, postulé y quedé", aseguró.

"Han sido 5 años maravillosos de aprendizaje, han sido súper intensos, creo que lo que más he aprendido ahí han sido el aguante de estar todos los días desde temprano hasta muy tarde ensayando, bailando, creando, leyendo mucho. Ha sido muy intenso y he aprendido a resistir y a ser responsable en cuanto a mis estudios", manifestó sobre sus años universitarios para convertirse en bailarina profesional.

Los deseos de crecer de Camila no pararon ahí, ya que un nuevo desafío tocaba su puerta: ser backup dancer de una de las artistas que más ha crecido últimamente, Denise Rosenthal. "Al elenco de la Denise llegué por una publicación en su Instagram donde decía que estaba buscando bailarinas para su show, decía que había que mandar un video y el CV a un mail. A los días me llegó un correo indicando que estaba preseleccionada entre más de 100 postulantes y yo no lo podía creer. Fui a la audición presencial que era como la segunda etapa de selección donde ahí éramos varias bailarinas. Ahí estaba Ana Albornoz, actual coreógrafa y la mismísima Denise", dijo Camila quien se encontraba muy nerviosa, ya que era la segunda audición que vivía en su vida.

"La Ana nos enseñó la coreo de la canción Encadená, y teníamos que salir de varias a bailar, ella hizo una audición súper cercana y amable frente a todas nosotras que estábamos nerviosas. También fue lindo que la Denise estuviera ahí", relató.

Finalmente, Camila recibió la gran noticia, quedó y es parte del nuevo elenco junto a 7 bailarinas que se presentarían en el Festival de Talca. "Solo puedo decir que ha sido una de las experiencias más hermosas, el lugar de trabajo que más agradezco estar", indicó.

Además, Camila tiene grandes palabras para la artista: "agradezco mucho trabajar con una artista que tiene un discurso demasiado potente que lo expresa a través de sus canciones. Agradezco bailar canciones que me hacen sentido, que cada letra tiene algo que decir, y esto tiene que relación con la Ana que es la coreógrafa, ella se encarga que cada fraseo tenga sentido, que cada paso tenga un trasfondo y eso para mí es lo más importante sobre todo en el trabajo de Backup Dancer, que no se trata de ser el arroz o el ballet que apoya y baila cualquier tontera. Con Denise se nos ha dado ese valor muy hermoso que merece la danza y eso es gracias a la Denise y a la Ana", manifestó con emoción.

"Siempre he dicho que la danza debería estar presente en la vida de todas las personas, para mí ha sido una bendición", indica Camila quien se encuentra a si misma a través del movimiento corporal ya que según sus palabras, "la danza me ha entregado los momentos más hermosos de mi vida, nunca pensé que pudiera dar tanto la vida por algo, qué tan obsesionada puedo estar con algo. Me he sacado la chucha en mi vida, y lo hago porque quiero, porque la danza me provoca eso", concluye.

Estos días Camila ha estado finalizando su carrera, entre conciertos, videoclips, sesiones de fotos, pero nunca dejó de estudiar, "la organización es la clave" según ella. Y en su despedida, deja en evidencia su admiración hacia las personas que se atreven a estudiar danza, de manera profesional o autodidacta, "porque como dice una bailarina a quien yo admiro mucho: Para hacer danza en Chile, hay que tener coraje, hay que ser valiente y hay que darlo todo".

