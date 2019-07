La historia de Gabriela Pavez, la bailarina chilena que brilla en la escena internacional

Mucho se ha comentado sobre la artista chilena que estuvo al lado de Bad Bunny en el video "Qué Pretendes" del álbum Oasis, pero pocos saben el esforzado y sacrificado camino que tuvo que recorrer la bailarina para llegar ahí, y es que cuando se habla de perseguir y conseguir sus sueños, Gabriela Pavez, con 25 años, es una experta.

Gabriela nació en Santiago y a los 5 años ya se movía al ritmo de Britney Spears, veía sus videos y la imitaba junto a su madre, que siempre la incentivó para llevar a cabo su mayor sueño, sueño que ambas compartían, ser bailarina.

Gabriela se ha hecho un nombre en la escena dancística local y ahora, internacional, ya que desde temprana edad se lucía en distintas competencias y academias con crews y grupos.

Fue integrante de una de las más distinguidas crews femeninas de hip hop coreográfico en Chile: D-Zone. Donde recorrió Chile en varias competencias y junto a artistas nacionales.



En la foto @gabypavez, @sofiagrille, @valegrille, @paulinapetiza y @danimancillan. Foto de @lzcfotos

Con respecto a sus inspiraciones, Gabriela afirmó que "quiero consolidarme como bailarina profesional en el ámbito internacional, bailar con cantantes que me gustan, con música que me agrade. Ahora en el presente, me gustaría recorrer el mundo girando con el artista que me guste y más adelante, quizás, tener un espacio propio, no sé si una academia, pero si un espacio para ensayos, clases, entre otros" señaló.

Gabriela también ha sido coreógrafa de importantes escenarios, como lo son el show de la Teletón y el Festival de Viña 2019, donde recibió varios halagos de distintas partes del mundo. Al respecto, Pavez señaló que "siempre he tenido capacidad de liderazgo, desde niña. Pero lo más difícil de ser coreógrafa es no crear lo que tú quieres, sino lo que te dan, y a eso, ponerle tu propio sello, eso es lo más difícil".

Con respecto a los artistas con los que ha trabajado, admite riendo "el primero fue Miguelito a los 17; luego, dentro de la escena nacional, he trabajado con Denise Rosenthal, Dj Méndez, Augusto Schuster, Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Tiro de Gracia, Dani Ride, Vesta Lugg, Tommy Boysen, Luis Fonsi, entre otros". En el ámbito internacional, cuando estuvo en Teletón, pudo trabajar con Sebastián Yatra, Sofía Reyes; luego, tuvo un segmento con Daddy Yankee en el Festival de Viña, Farina y Rombai.

Al mirar hacia atrás, Gabriela afirmó que "veo todo el esfuerzo, veo a la gente que me rodea que también está queriendo lo mismo, yo deseo que esto dure por siempre. Creo que he tomado las decisiones correctas y han sido por mantenerme firme a lo que me gusta, a ser yo misma. Cuando empecé con las clases de Reggaetón fui muy criticada, porque en ese entonces la escena era muy Hip Hop, y como el Reggaetón aún no poseía fundamentos, todos decían '¿qué es esto?', pero yo siempre creí en mí. Este estilo me ha abierto muchas puertas" señaló.

En la actualidad, Gabriela Pavez pertenece al grupo de bailarinas reggaetoneras Las Players, con las que baila y da clases por todo Chile, y también posee una compañía femenina de danza urbana llamada B Roses.