La hilarante nueva imitación de Stefan Kramer al Presidente Sebastián Piñera en Recoleta

El humorista nacional, Stefan Kramer, hizo una hilarante imitación del Presidente Sebastián Piñera en la "cumbre del humor" que se desarrolló en la Municipalidad de Recoleta.

El comediante comienza imitando los "tics" del Mandatario y diciendo: "muy buenas tardes, Renca. ¡Qué rico que se hayan juntado a homenajearme!".

"La verdad es que estoy días no han sido difíciles para nadie: mucha injusticia, mucha rabia, mucha impotencia, pero quiero que sepan que yo no soy rencoroso, y algún día los voy a perdonar", bromea.

"Para estos momentos difíciles la familia es fundamental. He tenido la fortuna de estar rodeado de mi familia en La Moneda, porque todos trabajan ahí", continúa.

"Con todo el tema de la cancelación de las cumbres COP y APEC, lo he pasado como el dick; pero lo hice porque era lo correcto. He escuchado lo que gritan fuerte y claro en las calles, he visto sus carteles y he leído sus demandas. Y quiero que sepan que como Gobierno hemos recibido el mensaje: chúpala Karol Dance", finaliza, ante fuertes carcajadas del público.

Revisa aquí el momento: