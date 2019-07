La férrea defensa de la madre de Chris Carpentier a su hijo: 'Somos ABC'

La llamativa entrevista que dio Chris Carpentier a la revista Sábado generó varias reacciones en redes sociales, pero también por parte del círculo íntimo del chef, como por ejemplo de su madre, Martha del Villar.



A través de Twitter, la familiar directa del conductor de MasterChef tuvo duros reparos en contra del periodista a cargo de la entrevista, Arturo Galarce, quien ha recibido varios reconocimientos a nivel académico.



Dentro de los comentarios, Del Villar indicó que "el periodista estudió en la Arcis, todo el artículo es mentira"; lo cual no es preciso, puesto que su formación corresponde a la Universidad de las Américas.



Además de esto, también indicó que "todo lo que aparece en la revista es mentira. Se quiso lucir el periodista con algo oscuro. Yo estaba presente cuando entrevistó a mi marido, por favor no crean todo lo que leen".



A estos dichos, también se suman otros más particulares, como por ejemplo que no todos tuvieron la fortuna de nacer con un buen pasar, como Carpentier, o que "somos ABC", en relación al estrato social al que pertenecen.



Vale mencionar que Del Villar afirmó que ya está en manos de sus abogados el caso, para resolver la polémica.