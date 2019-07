La empresa Apple contrata a personas para escuchar las conversaciones privadas

La empresa estadounidense Apple tiene transcriptores en territorio español que escuchan conversaciones privadas de los usuarios en varios idiomas. Según fuentes de la compañía lo hacen para mejorar el rendimiento de su asistente Siri, pero no sólo analizan peticiones de información al software sino también de diálogos íntimos.

La escucha de grabaciones privadas se realiza a través de una empresa subcontratada, algo que también realiza Google. Los revisores analizan diálogos y peticiones que se realizan al asistente virtual. "Hay grabaciones de todo tipo. Búsquedas o peticiones normales a Siri y muchas barbaridades", relatan extranscriptores.

La empresa no quiso referirse al tema y cita su política de privacidad: "Todos los productos y servicios de Apple están diseñados para mantener la información personal a salvo: solo el usuario decide qué comparte y con quién". Así ya no se puede asumir que las conversaciones entre usuarios y Siri son privadas.

Informa El País que entre los audios que llegan a los transcriptores hay charlas íntimas. "He llegado a escuchar hasta dos veces a personas teniendo sexo. A veces, comienza la grabación por accidente y no se dan cuenta", recuerdan exempleados. Los revisores confirman que no cobraban por audio sino que tenían un salario mensual.