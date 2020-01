La emotiva carta de Laura Prieto sobre su trastorno psicológico y la enfermedad de su madre

A fines de 2019, Laura Prieto reveló en Viva la Pipol que su madre se encontraba muy enferma producto de un tumor que tenía en una de sus mamas.

Desde que la uruguaya contó eso, la situación no ha mejorado. Es más, hace algunos días compartió una fotografía junto a su madre, donde le enviaba fuerzas para salir adelante y superar esta complicación.

Ahora, la comediante se refirió al calvario que atraviesa. "Pensé varias veces en escribir esto, pero es tan difícil porque tengo tantas ideas que van y vienen en mi mente. Siempre he peleado contra estos estados, la bipolaridad, pero hoy la lucha es contra algo peor, aceptar lo que le pasa a mi mamá", partió escribiendo.

En esa línea, agregó que "si ella está enferma yo estoy enferma, si ella es parte de la mitad de mi se va y en verdad trato profundamente de meterme en la cabeza de que la vida sigue aunque más temprano que tarde ella no esté y ese futuro se ve nebuloso negro".

"La realidad es un hospital hostil y de cuidados intensivos a sala intermedia 50 días así, como yo de su casa al hospital y del hospital a la casa que ya no es la misma", sostuvo.

Posteriormente, la ex-Calle 7 reveló que "es difícil encontrar el consuelo a esta puntada que tengo en el corazón que a veces puedo sanarla con pastillas, pastillas para no pensar, para dormir, para despertar, pero ninguna de ellas me trae a mi mamá, ninguna de ellas nos devuelve nuestra vida a las dos".

Sin embargo, aseguró que "aquí me encuentro en este departamento que fue tuyo, que fue nuestro, esperando que algún día vuelvas y me des ese abrazo que nadie me supo dar y por mientras dormiré, porque cuando duermo siento que estas acá".