La cruda confesión de Carla Ballero: 'Yo me suicidé, pero no me resultó'

Este viernes por la noche Chilevisión emitió un nuevo capítulo del programa "Podemos Hablar", el que contó con la participación de Carla Jara, Fernando Larraín, María Eugenia Larraín, Francisco Chahuán Gonzalo Cáceres y Carla Ballero, instancia donde todos compartieron íntimos momentos que fueron ampliamente comentados en las redes sociales.

Precisamente fue Ballero quien se robó todos los comentarios en las redes tras sus duras confesiones: "Yo me 'suicidé', pero no me resultó. Me había tomado todo antes: pastillas de dormir, de despertar, todo…", reveló la hermana del exchico reality, Álvaro Ballero.

"No recuerdo mucho, pero sí me acuerdo de mis hijos, porque abrieron la puerta. Me dijeron 'te vas a ir tres semanas internada'. Yo les dije 'sáquenme de acá, tengo tres hijos, ¿ustedes creen que lo que hice fue verdad? Es una estupidez, yo me voy a mi casa inmediatamente'", contó en su relato.

Tras aquel episodio, Ballero reveló que: "pensé '¡¿mis hijos, qué estoy haciendo?!'. Yo les he tenido que explicar todo, porque más encima mis hijos son demasiado evolucionados. Evidentemente vivieron cosas que no tenían que vivir", agregó.