La crítica de Neilas Katinas que disgustó a Juanfra Matamala en el Gran Rojo

Al jurado Neilas Katinas del Gran Rojo de TVN no le convenció la presentación del bailarín Juanfra Matamala, musical inspirado en la película La máscara del Zorro.

El participante de la competencia contó que el show se lo dedido a su abuela que está en el cielo que le decía "zorrito" cuando pequeño, porque era fanático.

Los jurados elogiaron el show de Matamala, calificándolo con un 5.5, menos Katinas, quien expresó que "no me gustó".

"Me faltó fluidez en la coreografía. Para desplazarte no tienes que correr… no sabía para dónde ibas", opinó.

Juanfra explicó que "la película de El Zorro es así, por eso en el fondo quisimos traducirlo en esto".

A lo que el jurado aseveró: "pero no estamos en una película, estamos en una coreograFía de baile".

"Pero es un homenaje para una película", defendió Juanfra, notablemente disgustado por el comentario de Neilas.

"Bueno, yo solo digo lo que se ve desde este lado", sostuvo el jurado, quien le recomendó que estudiara más el baile de carácter, calificando su presentación con un 4.9.

Finalmente, Juanfra Matamala quedó en capilla por la presentación, con una nota final de 5.3.

Revisa aquí el momento: