La confesión de Gala Caldirola: 'Mi padre fue heroinómano'

En el último capítulo de Podemos Hablar de CHV, estuvo presente la modelo española, Gala Caldirola, quien confesó un importante tema familiar, como lo fue la adicción de su padre a la heroína.



Durante su participación en el espacio, la esposa de Mauricio Isla comentó que durante su niñez la situación se volvió compleja, en vista del problema que sufría su progenitor.



"Mi padre fue heroinómano, tuvo una adicción muy fuerte con esta droga que además es muy jodida. Cuando yo tenía seis años, todo se desató y desde entonces hubo una etapa en mi vida que fue un tanto complicada", dijo.



Caldirola aprovechó de contar su experiencia con drogas, reconocieron que "he probado. Yo vengo de Europa y allá es súper común, sobre todo en la noche o en lugares como Ibiza, y sí he experimentado, pero por curiosidad, y porque sé lo que me puede hacer porque lo he visto en mi padre, así que solo ha sido por curiosidad y nunca más".