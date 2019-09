'La Combo Tortuga' presenta su disco en vivo y se prepara para el 18

Poniéndose a tono con el 18, el estudio de Ciudadano ADN se llenó de cumbia y pachanga con la multitudinaria presencia de la banda "La Combo Tortuga".

La numerosa agrupación de cumbia chilena mostró su nuevo tema "Tu recuerdo", que es el primer sencillo de su disco en vivo. La canción fue grabada el pasado agosto en el Teatro Coliseo y contó con la participación del cantante tropical Jordan. La banda interpretó el tema en el estudio de Ciudadano ADN, junto con otros que se intercalaron a lo largo de una entretenida y ruidosa conversación.

Ante la posibilidad de una grabación en vivo, "primero dijimos: no es posible, no tenemos un sonido lo suficientemente maduro. Pero lo hicimos y eso significa que sí estuvimos preparados. La banda está pasando por un momento bacán", expresaron de este hit en su carrera que ya lleva 10 años, dos premios Pulsar a mejor artista del año, un paso por Olmué, y diversas giras por México y todo Chile.

También aprovecharon de agradecer la "buena onda" que existe con otros integrantes de la llamada Nueva Cumbia Chilena, dado que varios de ellos participan en sus grabaciones. "Estamos felices, tratamos de unirnos entre todos y salir adelante", comentaron, destacando entre sus cercanos a Don Rorro de Sinergia, Vicente Cifuentes y la banda Movimiento Original.

"Lo bonito de la cumbia chilena es que no tiene protocolos. La gente baila, salta, como quiere. No es como ir a la salsoteca, que si uno no sabe bailar salsa se queda parado", comentaron.

"La Combo Tortuga" también contó sobre la intensa gira que tienen preparada para estas Fiestas Patrias, que incluye -además de una participación en la Fonda Permanente este viernes 20- presentaciones en Santiago, Colina, San Fernando, Curicó y Fantasilandia, entre otras fechas.

Y para después, adelantaron que "tenemos dos sorpresitas. Dos temas más, que vamos a lanzar en un par de semanas. Otro tema romántico, y otro con un feat. muy importante", dejando en la incógnita más detalles sobre lo que viene.